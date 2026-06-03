Paura nella notte per la scossa 6,2 avvertita in tutta la provincia

Una forte scossa di terremoto registrata pochi minuti dopo la mezzanotte tra lunedì e martedì, con epicentro nel Tirreno al largo della costa di Amantea, in Calabria, è stata chiaramente percepita anche a Messina e in numerosi centri della provincia. Secondo le valutazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha raggiunto una magnitudo di 6,2, risultando tra gli eventi più intensi registrati nell’area negli ultimi anni.

Molti residenti hanno riferito di essere stati svegliati improvvisamente dal movimento tellurico. Alcuni hanno raccontato di aver sentito un forte rumore, altri hanno notato oscillare lampadari e oggetti all’interno delle abitazioni. Diverse persone hanno trascorso parte della notte seguendo aggiornamenti attraverso internet e social network.

Nonostante la percezione diffusa della scossa, non sono stati segnalati feriti né danni a edifici o infrastrutture nel territorio messinese. Durante le ore successive all’evento, i centralini dei vigili del fuoco e della polizia municipale non hanno ricevuto richieste di intervento legate a crolli, lesioni strutturali o altre emergenze. Analoga situazione è stata registrata nel resto della provincia.

Le caratteristiche del terremoto non hanno reso necessaria l’attivazione delle procedure straordinarie della Protezione civile né l’emissione di allarmi per rischio tsunami. Il sisma, infatti, si è verificato in mare a una profondità di circa 250 chilometri.

Le principali conseguenze si sono registrate nel settore ferroviario. In Calabria, Rete Ferroviaria Italiana ha disposto la sospensione temporanea della circolazione per consentire controlli tecnici lungo le linee interessate. Le verifiche, effettuate con mezzi specializzati, hanno richiesto diverse ore e provocato rallentamenti, limitazioni di percorso, cancellazioni e l’attivazione di servizi sostitutivi su gomma per alcuni collegamenti regionali.

La circolazione ferroviaria è stata progressivamente ripristinata nel corso della mattinata, con il ritorno alla normalità sulla Paola-Reggio Calabria alle 7.30, sulla Catanzaro Lido-Lamezia Terme Centrale alle 8.45 e sulla Paola-Cosenza alle 9.45. Alcuni collegamenti ad Alta Velocità hanno comunque accumulato ritardi nelle percorrenze.

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