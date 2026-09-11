Termovalorizzatore di Catania, altri 15 giorni per le osservazioni
Si allungano i tempi per la partecipazione del pubblico nell’ambito dell’iter autorizzativo relativo al termovalorizzatore previsto a Catania. L’Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti ha infatti chiesto al dipartimento regionale dell’Ambiente di concedere ulteriori quindici giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.
La richiesta arriva dopo le integrazioni alla documentazione trasmesse il 2 settembre nell’ambito del procedimento riguardante la realizzazione dell’impianto. L’obiettivo indicato dall’Ufficio speciale è quello di assicurare una più ampia possibilità di partecipazione ai soggetti interessati, consentendo al pubblico di esaminare gli elementi integrativi depositati e di formulare eventuali contributi entro il nuovo termine.
Il prolungamento di quindici giorni riguarda quindi esclusivamente la fase destinata alla raccolta delle osservazioni del pubblico e si inserisce nel percorso amministrativo previsto per l’autorizzazione del termovalorizzatore di Catania.
La procedura proseguirà sulla base della documentazione già presentata e delle successive integrazioni, tenendo conto anche delle eventuali osservazioni che saranno depositate durante il periodo aggiuntivo richiesto dall’Ufficio speciale.
L’iniziativa, secondo quanto indicato nella richiesta trasmessa al dipartimento regionale dell’Ambiente, è finalizzata a garantire «la più ampia partecipazione al procedimento», ampliando il periodo disponibile per l’intervento del pubblico nell’ambito dell’iter autorizzativo. – Immagine esemplificativa.
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