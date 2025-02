Ricarica auto elettriche davanti al Cineteatro, “Decisione opinabile”

Un’interrogazione urgente è stata presentata dai consiglieri comunali Sandro Gazia, Teodolinda Liotta, Felice Scafidi, Giuseppe Truglio e Renato Carlo Mangano in merito all’installazione di una stazione di ricarica per auto elettriche di fronte all’ingresso del Cineteatro “Rosso di San Secondo” a Capo d’Orlando. La decisione amministrativa è stata definita dagli esponenti della minoranza come “opinabile e risibile”, inserendola tra le scelte più discutibili compiute nella cittadina.

Nel documento ufficiale, i consiglieri affermano di aver atteso circa due mesi nella speranza di un ravvedimento da parte dell’amministrazione, condividendo la perplessità con numerosi cittadini. Tuttavia, non avendo ricevuto alcun riscontro, hanno deciso di formalizzare la richiesta di chiarimenti.

In particolare, l’interrogazione si concentra su due punti fondamentali: il motivo della scelta di collocare la colonnina in quella posizione e i tempi necessari per una sua eventuale rimozione. Pur non richiedendo formalmente una risposta scritta nei tempi previsti dallo Statuto e dal Regolamento, i consiglieri chiedono all’amministrazione di rispondere pubblicamente alla cittadinanza con i mezzi ritenuti più idonei.

Infine, i firmatari auspicano che in futuro le decisioni di questo tipo vengano adottate con maggiore ponderazione e condivisione con la comunità, evitando situazioni di forte contestazione come quella attuale.

