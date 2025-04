Temperature in rialzo nel Weekend in Sicilia grazie all’anticiclone

Nel fine settimana del 12 e 13 aprile, la Sicilia sarà interessata da una fase meteorologica caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili grazie alla presenza di un campo di alta pressione.

Sabato, il territorio regionale sarà coinvolto da un contesto atmosferico ampiamente sereno. In particolare, il litorale tirrenico, quello ionico e meridionale, insieme all’Appennino e alle aree interne, saranno interessati da cieli sereni o con lievi velature per l’intero arco della giornata. I venti soffieranno con debole intensità provenendo dai quadranti nord-occidentali, con successiva rotazione verso quelli settentrionali. La quota dello zero termico sarà prossima ai 3.450 metri. Le condizioni marine si presenteranno generalmente tranquille, con il Basso Tirreno e il Mare di Sicilia poco mossi, mentre il Canale di Sicilia sarà leggermente mosso.

Domenica, la persistenza di pressioni medio-alte garantirà un mantenimento della stabilità meteorologica. Le principali aree dell’isola, ovvero i litorali tirrenico, ionico e meridionale, l’Appennino e le zone interne, saranno interessate da una copertura nuvolosa variabile, alternata a momenti di schiarita.

I venti si disporranno debolmente dai quadranti sud-orientali, ruotando successivamente verso meridione. Lo zero termico si alzerà fino a circa 3.700 metri.

Il Basso Tirreno si manterrà poco mosso, mentre il Canale di Sicilia sarà mosso e il Mare di Sicilia presenterà un moto ondoso in graduale aumento.

Dopo il freddo della prima parte di settimana e la moderata instabilità atmosferica nelle aree interne montuose, nel corso del weekend la rimonta dell’anticiclone subtropicale favorirà il rapido ripristino di condizioni di tempo decisamente più stabile, soleggiato e con temperature in deciso rialzo sulla Sicilia. – Fonte 3Bmeteo.

