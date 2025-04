Screening sanitari gratuiti promossi dai Lions a Capo d’Orlando

A Capo d’Orlando, il 12 aprile 2025, si terrà una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria promossa dai Lions International, Distretto 108Yb Sicilia, sotto la guida del Governatore Mario Palmisciano. L’iniziativa, denominata “Lions Day – La volontà di fare insieme”, avrà luogo nei locali del Catechismo situati in via del Fanciullo, 3, e sarà aperta a tutta la cittadinanza.

L’evento, che avrà inizio alle ore 8:30, vedrà la collaborazione di Amplifon e dei volontari della Misericordia. Durante la mattinata, saranno offerti screening gratuiti per il controllo del diabete e la salute dell’udito, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione in ambito sanitario. Il termine delle accettazioni è previsto per le ore 12:00, mentre le attività si concluderanno alle 12:30.

Il progetto rientra nelle attività promosse dal Distretto 108Yb Sicilia dei Lions International, che attraverso giornate come questa mirano a rafforzare il senso di comunità e solidarietà. «La volontà di fare insieme» rappresenta il tema portante dell’iniziativa, che si inserisce nel quadro più ampio delle attività sociali e sanitarie rivolte alla cittadinanza. La manifestazione si distingue per l’accessibilità gratuita delle prestazioni offerte, consentendo a tutti i partecipanti di usufruire di controlli preventivi eseguiti da personale specializzato.

L’intervento sinergico tra enti del terzo settore e professionisti della salute intende promuovere stili di vita più consapevoli, attraverso azioni concrete rivolte alla tutela del benessere collettivo.

