Concorso “Per Uomo” al Policlinico di Messina, “Si è trattato di un refuso”

Un bando di concorso pubblicato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino” di Messina ha suscitato diffuse critiche per la presenza, tra i requisiti richiesti, dell’appartenenza al genere maschile. Il documento, relativo alla selezione di un ricercatore aggiunto under 40, prevedeva un contratto della durata di dodici mesi, eventualmente prorogabile, con un compenso annuo lordo di circa 40 mila euro. Tra i requisiti figuravano una laurea in Medicina e Chirurgia, la specializzazione in Radiodiagnostica e l’iscrizione all’Albo dei Medici, oltre al controverso riferimento al genere.

L’indicazione ha generato immediate reazioni, soprattutto sui social network, richiamando l’attenzione anche dei media nazionali. La direzione dell’azienda ospedaliera ha diffuso una nota per chiarire l’accaduto: “In riferimento al bando in cui è stato previsto il genere maschile, precisiamo che si è trattato di un mero refuso. Ci scusiamo per l’errore. Già ieri è stata adottata la delibera (n. 784 del 09/04/2025) che prevede la rettifica del bando, in linea con la vigente normativa, e la conseguente riapertura dei termini.”

Anche l’Università di Messina ha preso le distanze, precisando che: “La procedura concorsuale in cui è stato erroneamente espresso un vincolo di genere riguarda esclusivamente l’Azienda Policlinico (che ha ammesso e corretto l’errore). L’Ateneo non ha alcuna competenza sulla procedura stessa, che non attiene alla selezione di figure di ricercatori universitari.”

Sulla vicenda è intervenuta infine il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, che ha dichiarato: “Bene che il Policlinico universitario di Messina abbia rettificato il bando per un posto da ricercatore che inizialmente prevedeva fra i requisiti di accesso l’appartenenza al genere maschile. Sarebbe paradossale che mentre si fa di tutto per promuovere le pari opportunità, proprio in ambito scientifico e universitario, si prevedessero incarichi di studio e ricerca per soli uomini.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁