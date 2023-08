Coordinamento aeroporti siciliani attivo per disagi a Fontanarossa

Effetti dell’emergenza ceneri Etna: aeroporti siciliani collaborano per minimizzare i disagi.

Coordinamento attivo tra aeroporti siciliani per mitigare i disagi causati dalla chiusura temporanea di Catania-Fontanarossa a causa delle ceneri dell’Etna.

A seguito della temporanea chiusura dell’Aeroporto di Catania-Fontanarossa a causa delle ceneri vulcaniche dell’Etna, è stato avviato un tempestivo coordinamento tra le società di gestione degli aeroporti isolani. L’obiettivo è garantire il benessere dei passeggeri e il normale funzionamento degli scali aerei.

Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, ha dichiarato che questa iniziativa è cruciale dal punto di vista organizzativo.

Tuttavia, in casi come questi dovuti a fenomeni naturali, la responsabilità del trasferimento dei viaggiatori ricade sulle compagnie aeree. Aricò ha espresso apprezzamento per gli sforzi profusi al fine di alleviare l’attuale disagio.

