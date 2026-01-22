Unità cinofile in azione nel quartiere San Cristoforo a Catania

La Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere San Cristoforo, a Catania, con l’impiego delle unità cinofile della Questura. L’attività, coordinata dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, è stata finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla prevenzione di fenomeni di illegalità diffusa.

Le operazioni si sono concentrate in diverse aree ritenute sensibili, già interessate in passato da episodi di cessione di droga. Nel corso delle verifiche, i cani poliziotto “Maui” e “Ares”, addestrati alla ricerca di sostanze stupefacenti, hanno segnalato più punti nei quali sono state rinvenute numerose dosi di marijuana, cocaina e crack, già confezionate. Il materiale è stato sequestrato a carico di ignoti.

Nel corso delle stesse attività, poco distante dai luoghi dei primi ritrovamenti, gli agenti hanno individuato anche 41 munizioni e una pistola giocattolo modificata, risultata idonea all’utilizzo delle cartucce rinvenute. Anche in questo caso si è proceduto al sequestro delle munizioni e dell’arma.

Durante i controlli è intervenuto anche il cane antiesplosivo “Orso”, che ha segnalato uno scooter elettrico condotto da un giovane catanese di 18 anni, fermato per un accertamento. A seguito della perquisizione del mezzo, i poliziotti hanno trovato sotto la sella sette munizioni per pistola e fucile.

Il giovane è stato denunciato per detenzione di munizioni per arma comune da sparo e da guerra, nel rispetto della presunzione di innocenza prevista dalla normativa vigente. Le operazioni si sono concluse con il sequestro complessivo delle sostanze stupefacenti, delle munizioni e dell’arma rinvenuta.

👁 Articolo letto 264 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.