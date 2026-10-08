Sicilia, la Giunta approva il ddl sulla trasparenza e dispone tre nomine

La Giunta regionale siciliana, presieduta da Renato Schifani, ha approvato un disegno di legge finalizzato a rendere trasparenti i rapporti tra rappresentanti di interessi privati e amministrazione pubblica. Il provvedimento, elaborato con l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, introduce strumenti per documentare le interlocuzioni che possono influire sulle decisioni amministrative.

«Il risanamento morale delle istituzioni è una responsabilità che la politica deve assumersi fino in fondo», ha dichiarato Schifani, sottolineando la necessità di rafforzare le misure preventive anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie.

Il testo istituisce un Registro pubblico dei rappresentanti di interessi presso la Segreteria generale della Presidenza e un’Agenda pubblica degli incontri. Le interlocuzioni dovranno essere registrate entro cinque giorni, con ulteriori cinque giorni riservati alle verifiche degli uffici regionali.

Gli obblighi interesseranno presidente, assessori, consulenti, dirigenti e organismi regionali coinvolti nei procedimenti amministrativi. Particolare attenzione sarà riservata ai contatti relativi ad autorizzazioni, concessioni, finanziamenti e contributi, comprese le comunicazioni informali riguardanti tempi, assegnazione delle pratiche e valutazioni tecniche. Per le violazioni sono previste sanzioni fino alla cancellazione dal Registro.

Nella stessa seduta, l’esecutivo ha approvato la nomina di Carmen Madonia a dirigente generale dell’Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea. Madonia, precedentemente capo di gabinetto dell’assessorato delle Autonomie locali, subentra a Giovanni Cucchiara, che aveva ricoperto l’incarico ad interim.

Su proposta dell’assessore Alessandro Aricò, Filippo Maniscalco, ingegnere trasportista e funzionario regionale, è stato nominato Mobility manager della Regione, con incarico gratuito.

Completata, infine, dopo il parere favorevole della commissione Affari istituzionali dell’Ars, la procedura per la nomina di Sabrina Cillia alla direzione del Cefpas di Caltanissetta, ente dedicato alla formazione e all’aggiornamento del personale sanitario.

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