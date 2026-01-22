Maltempo in Sicilia, Schifani: «Danni stimati per 740 milioni di euro»

L’ammontare dei danni provocati dal ciclone Harry in Sicilia è stato aggiornato a 740 milioni di euro. La stima è stata comunicata dal presidente della Regione, Renato Schifani, che ha spiegato come i dati iniziali, fermi a circa 500 milioni, siano stati rivisti alla luce delle segnalazioni progressivamente pervenute dai territori colpiti.

Per la gestione dell’emergenza è stato nominato commissario regionale il capo della Protezione civile, Salvo Cocina. La giunta regionale ha già disposto un primo stanziamento di 70 milioni di euro destinati agli interventi urgenti, mentre ulteriori risorse saranno richieste al governo nazionale per la fase della ricostruzione.

Schifani ha annunciato l’intenzione di proporre, per la fase successiva, la nomina di un commissario con poteri straordinari e capacità di operare in deroga alle procedure ordinarie. «Quando ci sono grosse calamità l’ipotesi di un commissario straordinario è prevista dalla legge: se dovessimo arrivare a questo scenario preferisco una figura esterna, con competenze che io non ho, una sorta di Bertolaso bis», ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans.

Il presidente ha inoltre aperto alla possibilità di misure di sostegno economico per le attività colpite, comprese quelle del comparto turistico. «Sappiamo che c’è il rischio che alcune attività non riaprano in tempo per l’inizio della stagione estiva. Stiamo pensando a forme di ristoro», ha affermato, precisando che il governo regionale sta valutando anche l’ipotesi di credito agevolato e la sospensione dei tributi.

Sul fronte delle infrastrutture, Schifani ha riferito di contatti costanti tra l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò e Rfi per i danni alla linea ferroviaria tra Messina e Siracusa. «Ci saranno interventi immediati, il trasporto pubblico deve essere garantito», ha aggiunto, ricordando il confronto con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha manifestato disponibilità a collaborare alla ricostruzione.

👁 Articolo letto 259 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.