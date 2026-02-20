Previsioni Meteo, tra il 20 e il 26 febbraio attesa fase stabile e mite

Una fase di stabilità atmosferica è attesa sull’Italia tra il 20 e il 26 febbraio, in concomitanza con la prevista configurazione positiva della NAO (Oscillazione Nord Atlantica). Secondo le indicazioni fornite da Daniele Ingemi, meteorologo e redattore di Meteored Italia, il cambiamento della circolazione su vasta scala favorirà il rafforzamento dell’anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo, determinando condizioni più miti e prevalentemente soleggiate.

L’Oscillazione Nord Atlantica rappresenta uno degli indicatori principali per l’andamento meteorologico invernale europeo e descrive la differenza di pressione tra l’anticiclone delle Azzorre e la depressione islandese. In presenza di valori positivi, superiori a 0,5, il contrasto tra queste due figure bariche si accentua, con il consolidamento dell’alta pressione subtropicale e il contemporaneo approfondimento delle basse pressioni alle alte latitudini. “Una NAO+ crea un blocco ad ovest del Mediterraneo che impedisce alle perturbazioni atlantiche di spingersi verso le basse latitudini europee. Invece di irruzioni fredde dal Nord Europa o piogge intense, prevale un regime di alta pressione che porta stabilità atmosferica”, spiega Ingemi.

Il nuovo assetto atmosferico sarà caratterizzato da una corrente a getto più lineare e orientata da ovest verso est, con lo spostamento verso nord del flusso polare. Tale configurazione favorirà l’espansione dell’anticiclone sul bacino mediterraneo e l’arrivo di masse d’aria più miti. “L’anticiclone delle Azzorre si espanderà sul bacino del Mediterraneo, portando stabilità e un sensibile rialzo termico”, precisa il meteorologo.

Dall’inizio della prossima settimana si prevede un progressivo aumento delle temperature, soprattutto nei valori massimi, che al Centro-Sud potrebbero superare i 20-22 gradi. Le regioni centrali e meridionali registreranno un miglioramento delle condizioni meteorologiche, mentre anche al Nord si attendono valori termici superiori alla media, generalmente di 4-6 gradi. Le precipitazioni saranno scarse, con fenomeni isolati nelle aree meridionali nei primi giorni e venti deboli lungo le coste.

Permarranno tuttavia condizioni favorevoli alla formazione di nebbie nelle vallate interne durante le ore notturne e fenomeni di inversione termica, con notti fredde e marcate escursioni tra temperature diurne e notturne. – Fonte Meteored Italia.

