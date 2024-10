Esondazione Salso a Licata, al lavoro Protezione Civile e volontari

A Licata, in provincia di Agrigento, il fiume Salso è esondato, causando notevoli disagi alla cittadinanza e danni significativi, in particolare al mercato ortofrutticolo di via Giarretta. Nonostante il ritorno del sole, le operazioni di pulizia e ripristino proseguiranno per almeno altri due giorni, con i cittadini impegnati a spalare fango e detriti. La piena del Salso ha portato la foce a un’altezza di circa otto metri.

La situazione più critica riguarda il mercato ortofrutticolo, dove sono in azione due mezzi meccanici e quattro idrovore per rimuovere acqua e fango. Alle operazioni partecipano attivamente gli uomini della Protezione Civile, i dipendenti comunali, numerosi volontari e i proprietari dei magazzini dell’area. Tra loro anche il sindaco di Licata, Angelo Balsamo, presente sul campo per coordinare gli sforzi.

L’impegno delle squadre è stato continuo, con interventi notturni su corso Serrovia, una strada nevralgica che collega la zona costiera al resto della città e che ospita molte abitazioni e attività commerciali. Successivamente, le operazioni si sono spostate in corso Umberto II e via Giarretta. Le pale meccaniche sono al lavoro per rimuovere i depositi più consistenti di fango, prima di procedere alla stesura di sabbia per consolidare i residui e al lavaggio delle strade.

I cittadini, pur consapevoli delle difficoltà, collaborano attivamente nelle operazioni di recupero, ma comprendono che il ritorno alla normalità richiederà tempo e pazienza. L’impegno comune resta alto, mentre la città cerca di riprendersi dai danni provocati dall’esondazione del Salso.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo