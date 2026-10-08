All’Umberto I di Siracusa nasce lo spazio “Aspettando, giocando”

Un’area attrezzata per rendere più serena l’attesa dei piccoli pazienti e delle loro famiglie è stata inaugurata nel Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Lo spazio, denominato “Aspettando, giocando”, è stato realizzato dall’Asp di Siracusa attraverso la collaborazione con associazioni e realtà imprenditoriali del territorio.

L’iniziativa prevede l’installazione di giochi a parete, pannelli multiattività e librerie con pubblicazioni destinate a bambini e adolescenti. Le attrezzature consentono ai minori di dedicarsi alla lettura e ad attività ricreative durante la permanenza nella struttura sanitaria, sotto la supervisione dei familiari e nel rispetto delle disposizioni di sicurezza.

Il progetto, promosso dall’associazione La Nostra Terra, ha coinvolto Carovana Clown, Giosef Siracusa, Remax Cityhome – Zenit Team, Rotaract Club Siracusa e Rotaract Club Siracusa Ortigia.

All’inaugurazione hanno partecipato il commissario straordinario dell’Asp, Gioacchino Iraci, e il direttore sanitario Salvatore Madonia. Iraci ha evidenziato l’importanza di affiancare all’assistenza sanitaria un’attenzione specifica al benessere emotivo dei piccoli pazienti, ringraziando le associazioni coinvolte. Madonia ha auspicato ulteriori iniziative analoghe.

Il presidente dell’associazione La Nostra Terra, Niccolò Monterosso, ha sottolineato come il progetto, inizialmente concepito come una donazione, si sia sviluppato attraverso una collaborazione tra diverse realtà locali.

La responsabile della UOS Comunicazione e Informazione dell’Asp, Adalgisa Cucè, ha richiamato l’importanza dell’accoglienza e dell’umanizzazione delle cure, evidenziando il ruolo degli ambienti ospedalieri nel favorire un rapporto più rassicurante tra strutture sanitarie, pazienti e familiari.

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