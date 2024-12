Messina, Helen Keller: “Un cane guida cambia la vita ai disabili visivi”

A Palazzo Zanca di Messina si è svolta una significativa cerimonia organizzata dalla Scuola Helen Keller, eccellenza siciliana e Centro nazionale per l’Autonomia dei disabili visivi. Durante l’evento sono stati consegnati cinque cani guida e nove bastoni bianchi, strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita di persone non vedenti e ipovedenti. Presenti all’iniziativa, tra gli altri, il sindaco Federico Basile, l’assessore ai Servizi sociali Alessandra Calafiore e la vicepresidente nazionale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Uici), Linda Legname.

Il presidente del Centro, Giuseppe Vitello, ha sottolineato l’importanza di questi strumenti affermando: “Siamo orgogliosi di essere utili alla società, perché un cane guida cambia la vita ai disabili visivi, così come quel bastone bianco che dona autonomia”. Il Centro Helen Keller, nato a Messina grazie alla Legge Regionale 4/2001, si distingue per la formazione e l’addestramento di cani guida, diventando un punto di riferimento nazionale.

I cani consegnati durante la cerimonia, Belle, Trilly, Melon, Vookie e Joy, supporteranno rispettivamente Marina Anastasi, Manuela Benvenuti, Gaia Di Ponzio, Marta Palermo e Tiziana Paolone. Parallelamente, i bastoni bianchi sono stati consegnati a Salvina Butticè, Luigi Casuccio, Venera De Campo, Salvatore Filetti, Antonella Fausciana, Rosanna Lunardo, Graziella Merenda, Erika Proietto e Cristian Tranchita.

Numerose personalità hanno partecipato all’evento, tra cui i deputati regionali Antonio De Luca e Calogero Leanza, il direttore del Centro Fabrizio Zingale, i rappresentanti dei consigli provinciali dell’Uici e il presidente della Fondazione Ferretti, Aurelio Verzera. L’iniziativa ha visto anche la presenza dell’Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni e del Lions Club Messina Ionio, testimoniando il forte sostegno del territorio alle attività della Scuola Helen Keller.

