Sicilia, 200 mila euro ai Comuni per progetti di street art

La Regione Siciliana mette a disposizione 200 mila euro per sostenere progetti di street art, muralismo e creatività urbana promossi dai Comuni dell’Isola. Le risorse sono previste da un bando dell’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e provengono dal Fondo di creatività urbana.

L’iniziativa punta a favorire interventi capaci di contribuire alla riqualificazione degli spazi urbani ed extraurbani, con particolare attenzione alle periferie e alle aree degradate. Nell’avviso la street art viene indicata come una forma espressiva caratterizzata da una significativa valenza civica e culturale e da una capacità comunicativa utilizzabile nei processi di rigenerazione dei territori.

Per ogni progetto sarà possibile ottenere un finanziamento massimo di 20 mila euro. Le somme potranno essere utilizzate per le prestazioni degli artisti impegnati nella realizzazione delle opere pittoriche, l’acquisto dei materiali, il noleggio di ponteggi e piattaforme e l’organizzazione di spettacoli collegati all’inaugurazione degli interventi.

«Rendere maggiormente attrattivi le periferie e i percorsi di visita delle nostre città è uno degli obiettivi prioritari per la valorizzazione culturale e identitaria dell’Isola», ha dichiarato l’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato. «Attraverso questo bando vogliamo incentivare le amministrazioni locali a investire sulla creatività, trasformando i luoghi urbani in spazi di forte richiamo turistico e culturale».

I Comuni interessati avranno una settimana di tempo per presentare le istanze, a partire dal lunedì successivo alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

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