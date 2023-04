Il Messina Volley domina in trasferta: 3-0 contro la Kentron Volley School di Enna

Messina Volley conquista una vittoria importante in trasferta contro la Kentron Volley School di Enna per 3-0 e si conferma al terzo posto in classifica nel Campionato di Serie C femminile FIPAV. La partita è stata caratterizzata da un gioco equilibrato nei primi due set, ma alla fine le ragazze allenate da mister Danilo Cacopardo hanno preso il controllo del campo e si sono aggiudicate la vittoria con un punteggio netto nel terzo set.

Nonostante l’assenza del libero Ylenia Biancuzzo per infortunio e le non perfette condizioni fisiche di Giorgia De Grazia, la giovane Elisa Scarfì ha diretto la difesa giallo-blu dall’inizio. Capitan Francesca Cannizzaro e le sue compagne hanno dimostrato grande determinazione e costanza nell’arco dell’intera partita, facendo la differenza nei momenti decisivi. Con questa vittoria, Messina Volley si piazza al terzo posto in classifica, superando gli Amici del Volley Giarre e conquistando così l’accesso alla fase successiva del torneo. La squadra dovrà ora attendere il risultato del prossimo turno per confermare o meno la sua posizione di vertice nella classifica.

Kentron Volley School – Messina Volley 0-3 (15-25; 21-25; 22-25)

Kentron Volley School: Cangeri 4, Savoca E., Amaradio 7, Incardone D. 2, Noto, Mancuso 12,

Contino 2, Corso, Macaluso In., Savoca F. (Cap.) 5, Incardone C., Colajanni, Macaluso Il. (Lib. 1),

Dottore (Lib. 2). All. Pregadio, 2° All. Di Mario.

Messina Volley: Biancuzzo 11, Panarello 1, Mondello 10, Laganà 8, Perdichizzi, Sorbara,

Cannizzaro (Cap.) 5, Raineri, Spadaro 9, Arena 6, Scarfì (Lib. 1), De Grazia (Lib. 2). All.

Cacopardo, 2° All. Rizzo.

Arbitri: Liruzzo e Guarnaccia

