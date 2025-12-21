Finanziaria regionale, più ore di lavoro per gli ex Pip a Palermo

La legge finanziaria regionale introduce un ampliamento dell’orario di lavoro per gli ex Pip, portandolo a 25 ore settimanali. La misura è stata commentata dalla deputata regionale Marianna Caronia, esponente di Noi Moderati, che ha definito il provvedimento un passaggio rilevante per centinaia di lavoratori impiegati nel territorio di Palermo.

Secondo Caronia, l’intervento rappresenta “una vittoria attesa e conquistata”, in grado di incidere concretamente sulle condizioni economiche di persone che da anni operano con un orario ridotto. La parlamentare ha tuttavia espresso rammarico per l’esclusione, nella versione finale della manovra, dei cosiddetti Keller, inizialmente previsti e successivamente eliminati dal testo.

Nel suo intervento, Caronia ha chiarito che l’aumento a 25 ore costituisce solo una tappa intermedia di un percorso più ampio. “L’obiettivo resta il raggiungimento delle 36 ore settimanali, perché il lavoro non può essere assimilato a una forma di assistenza”, ha affermato, collegando il tema dell’orario a quello della dignità e della stabilità reddituale.

La deputata ha ricordato come molti ex Pip abbiano percepito per lungo tempo un reddito mensile di circa 800 euro, ritenuto insufficiente a garantire una sicurezza economica adeguata. In questo quadro, l’ampliamento dell’orario assume anche una valenza legata alla legalità e all’autonomia personale dei lavoratori.

Un ulteriore aspetto riguarda le ricadute previdenziali. L’aumento delle ore consentirà infatti di accumulare maggiori contributi pensionistici, rafforzando il riconoscimento formale dello status lavorativo. Caronia ha infine ribadito l’impegno a proseguire l’azione politica affinché entro il 2026 si possa arrivare al tempo pieno.

