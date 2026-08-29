Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 31 agosto al 6 settembre

La Polizia Stradale di Messina ha programmato una nuova serie di controlli della velocità lungo le principali arterie autostradali della provincia. I servizi saranno effettuati nel periodo compreso tra lunedì 31 agosto e domenica 6 settembre 2026 e interesseranno le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo.

Come avviene periodicamente, la Polizia Stradale ha reso note preventivamente le tratte nelle quali saranno impiegati gli strumenti per la rilevazione della velocità. L’attività rientra nei servizi finalizzati alla prevenzione degli incidenti e al rispetto dei limiti previsti dal Codice della strada, con particolare attenzione ai tratti caratterizzati da un maggiore indice di incidentalità.

Secondo il calendario comunicato, i controlli saranno effettuati nelle giornate di martedì 1, mercoledì 2, venerdì 4 e sabato 5 settembre 2026. Le pattuglie opereranno alternativamente lungo la A20 Messina-Palermo e la A18 Messina-Catania, interessando entrambi i sensi di marcia.

La pubblicazione preventiva del programma dei servizi ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione degli automobilisti sulla necessità di mantenere una velocità adeguata e conforme ai limiti stabiliti lungo le diverse tratte autostradali.

L’attività della Polizia Stradale si concentrerà quindi, nel corso della settimana, sulle due principali direttrici che collegano Messina rispettivamente con Palermo e Catania, attraverso controlli distribuiti nelle giornate indicate e nei tratti maggiormente interessati dal fenomeno dell’incidentalità stradale.

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