Gioiosa Marea, cinque cantieri al Salone Nautico di Genova

I cantieri nautici di Gioiosa Marea partecipano al Salone Nautico Internazionale di Genova, appuntamento dedicato alla nautica da diporto che riunisce imprese, operatori e professionisti del settore provenienti da diversi Paesi.

Alla manifestazione sono presenti cinque aziende gioiosane: Saver di Sorbera Giuseppe, Cantiere Marinello di Stroscio Filippo, Cantiere nautico Aquabat Srl, PS Mar Srl di Palmeri Salvatore e FC Nautica di Costanzo Francesco. A Genova anche l’assessore comunale con delega ai rapporti con le attività imprenditoriali, Stefano Segreto.

La partecipazione rientra nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale per sostenere il comparto nautico locale, che comprende anche la Fiera Nautica di San Giorgio, giunta alla terza edizione e organizzata dal Comune con la Pro Loco di San Giorgio nell’ambito di un progetto cofinanziato dall’Assessorato regionale alle Attività Produttive.

«La partecipazione dei nostri cantieri al Salone di Genova porta in una vetrina internazionale il lavoro, le competenze e la capacità imprenditoriale delle aziende del territorio», afferma il sindaco Giusi La Galia, sottolineando il possibile collegamento tra nautica, turismo ed economia locale.

«Abbiamo voluto essere presenti a Genova per stare accanto ai nostri cantieri – aggiunge Stefano Segreto –. La Fiera Nautica di San Giorgio valorizza le imprese sul territorio, mentre il Salone offre una dimensione internazionale».

Il settore coinvolge, oltre alla costruzione e commercializzazione delle imbarcazioni, attività legate a manutenzione, servizi, ricettività, ristorazione e turismo. «L’obiettivo è offrire alle eccellenze produttive locali maggiori occasioni per essere conosciute», conclude La Galia.

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