Serie B2, Orlandina torna al campionato contro Bricocity
Archiviata la parentesi di Coppa Italia con la qualificazione alle Final Four, l’Orlandina Volley riprende il cammino in campionato. Sabato alle 18, al PalaValenti di Capo d’Orlando, la formazione biancazzurra affronterà il Bricocity AC2 Negroni Volley in un confronto rilevante per gli equilibri della classifica di Serie B2.
La squadra di casa si presenta all’appuntamento da capolista, consapevole della necessità di mantenere continuità e attenzione in una fase della stagione caratterizzata da impegni ravvicinati. Il match assume particolare rilievo anche in prospettiva del successivo confronto diretto con Mellilli, attualmente seconda forza del torneo, ma l’attenzione resta concentrata esclusivamente sull’impegno immediato.
Lo staff tecnico guidato da coach Valmi ha sottolineato l’importanza di un approccio ordinato e intenso, con l’obiettivo di gestire i momenti chiave dell’incontro senza condizionamenti legati ai recenti risultati. L’avversaria arriva a Capo d’Orlando con l’intento di mettere in difficoltà la capolista, rendendo necessario un livello di concentrazione elevato per l’intera durata della gara.
Un ruolo significativo potrà essere svolto dal PalaValenti, dove il sostegno del pubblico ha già rappresentato un elemento determinante nelle sfide più impegnative della stagione. L’Orlandina Volley punta a proseguire il proprio percorso in vetta, affrontando ogni gara come decisiva per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. L’appuntamento è fissato per sabato alle 18 a Capo d’Orlando.
