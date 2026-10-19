Chirurgo estetico sotto accusa, coinvolta una clinica del Messinese

Un danno erariale superiore a 373 mila euro è stato contestato dalla Procura regionale della Corte dei conti di Palermo nell’ambito dell’indagine “Golden Diary”, condotta dalla Guardia di finanza di Catania. Al centro degli accertamenti un chirurgo estetico che avrebbe svolto attività privata non autorizzata tra le province di Messina e Catania, anche durante l’orario di servizio ospedaliero.

Secondo la ricostruzione investigativa, nel 2021 il professionista avrebbe effettuato prestazioni presso studi privati e per una società di lavoro interinale, pur avendo scelto il regime di attività intramoenia. Avrebbe inoltre continuato a percepire l’indennità di esclusività riconosciuta dall’azienda sanitaria.

Particolare attenzione è stata riservata a una clinica privata del Messinese, dove il chirurgo avrebbe eseguito interventi che, nella documentazione sanitaria e fiscale, risultavano attribuiti ad altri medici. Gli investigatori ipotizzano anche la percezione di compensi non dichiarati.

Determinante per gli accertamenti sarebbe stata un’agenda personale sequestrata nello studio del professionista, contenente annotazioni extracontabili e codici alfanumerici relativi agli incassi. La ricostruzione è stata supportata dalle informazioni raccolte da oltre 130 pazienti.

L’atto di citazione in giudizio riguarda anche il primario del reparto ospedaliero, al quale viene contestata un’omessa vigilanza sulle presenze del medico. Coinvolti inoltre la clinica privata e un altro professionista che avrebbe accettato di figurare nella documentazione al posto del collega, in relazione alla responsabilità solidale per il danno contestato.

Le presunte irregolarità sarebbero avvenute mentre si allungavano le liste d’attesa della struttura pubblica. Le responsabilità dei soggetti citati dovranno essere accertate nel procedimento davanti alla magistratura contabile.

👁 Articolo letto 76 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.

⭐ Segui CanaleSicilia su Google