Milazzo, trovato il corpo senza vita di un uomo sul lungomare

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nella mattinata di lunedì 19 ottobre sul lungomare di Ponente, a Milazzo, nella zona dell’ex discoteca Le Cupole. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale sanitario del 118.

Il ritrovamento ha dato avvio agli accertamenti necessari per ricostruire le circostanze della morte e stabilire l’identità della vittima. Al momento non sono stati resi noti ulteriori elementi sulle cause del decesso né sulla dinamica dei fatti.

Le ricerche erano iniziate già nella giornata di domenica 18 ottobre, dopo che i familiari di un uomo del quale si erano perse le tracce avevano diffuso un appello attraverso i social network, chiedendo informazioni utili a rintracciarlo. La famiglia aveva segnalato di non avere più sue notizie, sollecitando l’attenzione di quanti potessero contribuire alle ricerche.

La scoperta del cadavere, avvenuta nella zona del lungomare, ha richiesto l’intervento delle autorità competenti. Gli investigatori sono impegnati negli accertamenti per chiarire quanto accaduto e verificare gli eventuali collegamenti con la scomparsa segnalata il giorno precedente.

Restano da accertare le circostanze nelle quali l’uomo ha perso la vita. Ulteriori elementi potranno emergere dagli approfondimenti investigativi.

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