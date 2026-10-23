Milazzo, la nave scuola Palinuro torna in porto: visite aperte al pubblico

La nave scuola Palinuro della Marina Militare è tornata a Milazzo per la terza volta negli ultimi dieci anni. L’unità a vela resterà ormeggiata fino a lunedì, offrendo ai cittadini la possibilità di salire a bordo e agli studenti dell’Istituto nautico “Leonardo da Vinci” un’occasione di approfondimento sulla navigazione e sulle professioni del mare.

La presenza della Palinuro rinnova un impegno assunto dalla Marina Militare con l’istituto in occasione del decennale del corso nautico. Il programma prevede visite riservate agli studenti e momenti di incontro con l’equipaggio, oltre all’apertura della nave al pubblico.

Nella giornata di oggi, il comandante dell’unità, capitano di fregata Francesco Carriero, accompagnato dal proprio staff e dal comandante della Capitaneria di porto, Giovanni Pigna, incontrerà gli alunni nell’aula magna dell’istituto. La dirigente scolastica Stefania Scolaro presenterà il percorso formativo della scuola e le attività organizzate per il decennale.

Per il pubblico, le visite sono previste oggi dalle 15 alle 19, mentre sabato e domenica sarà possibile accedere alla nave dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Entrata in servizio nella Marina Militare nel 1955, dopo la trasformazione di una goletta da pesca francese, la Palinuro è impiegata nell’addestramento degli allievi e nella trasmissione delle tradizioni marinaresche. A bordo, le tecniche di navigazione a vela si affiancano alle moderne tecnologie, in un ambiente nel quale disciplina, collaborazione e responsabilità condivise costituiscono parte integrante della formazione.

In occasione dell’arrivo a Milazzo, il vicesindaco Santi Romagnolo è stato accolto a bordo dal comandante Carriero, alla presenza di Giovanni Pigna e di una delegazione dell’Istituto nautico guidata dalla dirigente Scolaro. La visita ha consentito di approfondire la storia della nave, le sue caratteristiche tecniche e il ruolo svolto nella preparazione delle nuove generazioni di marinai.

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