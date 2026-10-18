Orlandina Volley, debutto vincente in Serie B1: Roma battuta 3-1

L’Orlandina Volley inaugura con una vittoria la sua prima stagione nel campionato di Serie B1 femminile. Al PalaValenti di Capo d’Orlando, la formazione allenata da Biagio Marone supera Roma Volley Club per 3-1, conquistando i primi tre punti nel girone D. I parziali dell’incontro sono 22-25, 25-23, 25-20 e 25-16.

L’avvio della gara vede le padrone di casa portarsi in vantaggio, prima della rimonta delle romane, che si aggiudicano il primo set. L’Orlandina reagisce nel secondo parziale, conquistato per 25-23, e trova progressivamente maggiore continuità nel proprio gioco. Il terzo set si chiude sul 25-20, mentre nel quarto le paladine consolidano il vantaggio fino al definitivo 25-16.

Tra le protagoniste dell’incontro Sara Glibic, premiata come migliore giocatrice della partita. Positivo anche l’ingresso di Arianna Bestetti, evidenziato dal tecnico nel dopogara, insieme alla crescita delle prestazioni di Lucrezia Perletti e della stessa Glibic.

«Sono state brave a reagire. Il nostro gioco alla fine è venuto fuori, abbiamo espresso il nostro valore e secondo me il risultato è giusto», ha dichiarato Marone, riconoscendo anche le difficoltà create dalle centrali avversarie. L’allenatore ha inoltre richiamato l’attenzione sulle insidie del campionato: «Chi si aspetta un campionato che sia facile, secondo me sta sbagliando».

Soddisfatta anche Sara Glibic, che ha ricordato l’emozione dell’esordio davanti al pubblico di Capo d’Orlando: «È stato davvero difficile, ma penso che alla fine ce l’abbiamo fatta». La giocatrice ha individuato nell’ultimo parziale il momento in cui la squadra è riuscita a esprimere pienamente il proprio gioco. – Immagine di repertorio.

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