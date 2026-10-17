Sequestro a Bronte di prodotti ortofrutticoli: multe per 18mila euro

La Polizia di Stato ha coordinato a Bronte, in provincia di Catania, una serie di controlli straordinari per contrastare l’abusivismo commerciale e verificare la tracciabilità dei prodotti alimentari. L’operazione, condotta nell’area del mercato settimanale, ha portato al sequestro di 365 chilogrammi di frutta e verdura e all’applicazione di sanzioni amministrative per complessivi 18 mila euro.

Le verifiche sono state effettuate dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, insieme al personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana e della Polizia Locale. L’attività era finalizzata a garantire la sicurezza della filiera alimentare, tutelare gli operatori commerciali regolari e contrastare la vendita di prodotti di provenienza non documentata.

Nel corso degli accertamenti sono state riscontrate irregolarità a carico di tre venditori, risultati privi della documentazione necessaria ad attestare l’origine della merce esposta. Per ciascuno è stata applicata una sanzione di 6 mila euro, con il contestuale sequestro dei prodotti ortofrutticoli.

Nel dettaglio, al primo operatore sono stati sequestrati 55 chilogrammi di merce, al secondo 100 chilogrammi e al terzo 210 chilogrammi. Dopo le verifiche sull’idoneità al consumo umano, tutti i prodotti sequestrati sono stati destinati ad alcuni enti di beneficenza.

I controlli della Polizia Locale hanno inoltre accertato che tutti gli operatori del mercato settimanale erano in possesso delle autorizzazioni comunali previste. Ulteriori verifiche coordinate dalla Polizia di Stato sono programmate in altri Comuni del territorio di competenza del Commissariato di Adrano.

👁 Articolo letto 355 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.

⭐ Segui CanaleSicilia su Google