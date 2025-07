Accordo di programma siglato per il Ponte sullo Stretto

A Roma è stato siglato l’Accordo di programma per il Ponte sullo Stretto, documento che definisce gli impegni amministrativi e finanziari necessari al pieno avvio delle attività della società Stretto di Messina e al completamento dell’infrastruttura. Alla firma, avvenuta presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno partecipato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, i ministri Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, il governatore della Calabria Roberto Occhiuto e i vertici di Anas, Rfi e Società Stretto di Messina.

Schifani ha sottolineato l’importanza dell’intesa: «Questo accordo rappresenta un ulteriore passo concreto verso la realizzazione di un’opera attesa da decenni, strategica per l’integrazione infrastrutturale del Mezzogiorno e per il futuro della Sicilia. Il Ponte sullo Stretto non è solo un simbolo ma è anche una sfida che stiamo vincendo, con determinazione e visione».

Nel corso della riunione al Mit, il presidente siciliano ha poi evidenziato che con l’attuale esecutivo il rischio di una «cattedrale nel deserto» è superato, grazie a un programma di interventi stradali e ferroviari per circa 20 miliardi di euro. Tra questi figurano la media velocità sulla Palermo‑Catania‑Messina, la Catania‑Ragusa, il riammodernamento dell’autostrada A19 e il completamento della SS 640 Caltanissetta‑Agrigento, il cui ultimo viadotto sarà inaugurato domani.

Schifani ha concluso ringraziando il ministro Salvini «per la forte determinazione e la costanza con cui ha sostenuto e portato avanti il progetto. Senza il suo impegno e la sua caparbietà oggi non saremmo a questo punto».

