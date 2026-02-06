Erosione costiera, cronoprogramma dei lavori a Santa Teresa Riva

Si è svolto a Palermo, negli uffici della Struttura regionale per il contrasto del dissesto idrogeologico, un incontro operativo dedicato all’intervento di messa in sicurezza del litorale di Santa Teresa Riva, nel Messinese. La riunione, presieduta dal presidente della Regione Renato Schifani, ha consentito di definire un percorso condiviso per accelerare l’avvio dei lavori, resi più urgenti dalle recenti condizioni meteo avverse.

Al tavolo hanno preso parte il soggetto attuatore Sergio Tumminello, il sindaco di Santa Teresa Riva Danilo Lo Giudice, il responsabile unico del procedimento Francesco Pagano, il progettista Pietro Agnello e il dirigente della Struttura Giampiero Di Magro. Nel corso del confronto è stata confermata la volontà di procedere nel rispetto delle tempistiche stabilite, al fine di garantire interventi tempestivi e adeguati a tutela del territorio.

«La collaborazione tra Regione, amministrazioni locali e tecnici – ha dichiarato il presidente Schifani – rappresenta una condizione essenziale per affrontare in modo efficace il dissesto idrogeologico e per programmare interventi fondati sulla prevenzione e sull’uso razionale delle risorse, con l’obiettivo primario di tutelare la sicurezza pubblica».

È stato definito un cronoprogramma preciso per l’avvio dell’opera di protezione del lungomare. «Abbiamo stabilito tempi rigorosi – ha spiegato Tumminello – che prevedono la trasmissione delle integrazioni progettuali richieste dalla Struttura, passaggio necessario per concludere la verifica finale entro il 12 febbraio e procedere alla consegna dei lavori il 19 febbraio». Tumminello ha inoltre ricordato l’impegno portato avanti dalla Struttura da oltre un anno per la realizzazione dell’intervento, sottolineando l’importanza della semplificazione delle procedure.

L’opera, dal valore complessivo di otto milioni di euro, mira a ripristinare la funzionalità di un tratto costiero strategico per la viabilità del versante jonico, compromesso dalle mareggiate. Gli interventi previsti includono la realizzazione di pennelli a mare e il ripascimento del litorale, finalizzati alla messa in sicurezza e alla riqualificazione del lungomare.

