Associazione Italiana Persone Down, mostra d’arte di Dario Pinizzotto

Questa mattina, la mostra d’arte di Dario Pinizzotto, organizzata con il patrocinio del Comune di Catania, è stata inaugurata con solenne rito presso il Palazzo della Cultura. L’esposizione, curata dalla Sezione di Catania dell’Associazione Italiana Persone Down, ha messo in luce le creazioni di questo giovane talento catanese.

Dario Pinizzotto, un giovane artista di trent’anni, ha una passione profonda per la pittura. Le sue opere, realizzate con la tecnica della pittura ad olio, raccontano la bellezza della Sicilia, con immagini che catturano paesaggi mozzafiato e traducono emozioni in colori vibranti. La sua ispirazione deriva dai viaggi e dalla fotografia, che utilizza per catturare i momenti più belli della sua terra natia.

L’inaugurazione della mostra è stata resa speciale dalla presenza dei genitori di Dario, che hanno condiviso il suo amore per l’arte fin da quando era un bambino. Il giovane artista ha frequentato con successo l’Art Junior Academy, dove ha affinato le sue abilità artistiche. Le sue opere, autentiche espressioni della sua anima, trasmettono purezza e onestà, incantando chiunque vi entri in contatto.

La presidente della Sezione di Catania dell’Associazione Italiana Persone Down, Aida Fazio, ha elogiato il talento di Dario e la sincerità che permea le sue opere. Ha dichiarato: “Entrare in un suo quadro vuol dire diventare limpidi come lui e respirare un po’ della sua purezza.”

All’inaugurazione ha partecipato anche Bruno Brucchieri, assessore comunale alla Famiglia e alle Politiche sociali, che ha ringraziato l’associazione per questa iniziativa, affermando che Catania ha bisogno di bellezza e che Dario rappresenta un simbolo di inclusione attraverso l’arte.

L’onorevole Giuseppe Lombardo, deputato regionale, ha testimoniato il suo sostegno all’associazione che, dal 1990, offre supporto e assistenza a chi è affetto dalla sindrome di Down e alle loro famiglie.

La mostra d’arte di Dario Pinizzotto sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito oggi dalle 10:30 alle 13 e dalle 16:30 alle 19, e domani dalle 10:30 alle 13.

