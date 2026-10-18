Targa Florio Classica, 200 equipaggi sulle strade delle Madonie

La Targa Florio Classica 2026 ha attraversato le Madonie con 200 equipaggi provenienti da tutto il mondo, impegnati nella fase decisiva del Campionato Italiano Grandi Eventi e del Ferrari Tribute. Oltre 300 chilometri di percorso tra Collesano, Polizzi Generosa, Castellana Sicula, Geraci Siculo, Castelbuono, Pollina, Cerda, Caltavuturo e Termini Imerese, con il tradizionale passaggio davanti alle tribune di Floriopoli.

La competizione vede Giovanni Moceri e Marco Campilongo, su Lancia Ardea, difendere il vantaggio conquistato nella prima tappa. La Fiat 508C di Francesco e Giuseppe Di Pietra ha invece incontrato difficoltà sulle salite verso Polizzi Generosa, mentre Gianmario Fontanella e Giovanni Scarabelli, su Fiat 514 M Sport, si sono avvicinati alle prime posizioni. In corsa anche Sergio Sisti e Anna Gualandi, Roberto Crugnola e Annalisa Mentasti, Alberto Aliverti e Francesco Polizzi.

Nel Ferrari Tribute il confronto coinvolge Celestino e Oreste Sangiovanni, su Ferrari 12Cilindri Spider, e Gianantonio e Marco Gasparini, su Ferrari 296 GTS.

Lungo il percorso, amministrazioni comunali e associazioni hanno accolto i partecipanti con iniziative dedicate alle tradizioni locali. A Collesano il sindaco Tiziana Cascio ha consegnato prodotti del territorio, mentre a Pollina il sindaco Pietro Musotto ha donato agli equipaggi la caratteristica manna. A Calcarelli non è mancato il tradizionale assaggio dei cannoli della pasticceria Di Gangi.

A Floriopoli il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, ha incontrato i concorrenti e verificato le condizioni del complesso interessato da interventi di riqualificazione.

Domenica 18 ottobre è previsto il Trofeo Monreale, con passaggio da Altofonte e arrivo nella cittadina normanna. La manifestazione si concluderà con la cerimonia di premiazione al Marina Yachting di Palermo.

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