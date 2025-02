Novantenne perde il controllo e investe un ciclista: due feriti a Milazzo

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Milazzo, nei pressi del distributore Eni. Intorno alle ore 18:00, un uomo di novant’anni alla guida di un’auto ha investito un ciclista per poi perdere il controllo del veicolo e schiantarsi poco più avanti. L’ipotesi principale è che il conducente possa aver avuto un malore mentre era alla guida, circostanza che avrebbe contribuito alla perdita di controllo del mezzo.

A seguito dell’impatto, sia l’anziano automobilista sia il ciclista sono rimasti feriti e sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118, intervenuti sul luogo dell’incidente. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Fogliani di Milazzo per ricevere le cure necessarie. Non sono note le loro condizioni di salute, ma le autorità stanno raccogliendo informazioni per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Sul posto è giunta anche la Polizia Municipale, che ha provveduto a chiudere il tratto stradale di viale Gramsci per consentire i rilievi e garantire la sicurezza della circolazione. L’incidente ha causato rallentamenti e disagi alla viabilità locale, con le forze dell’ordine impegnate a gestire la situazione e a chiarire eventuali responsabilità.

Le indagini proseguiranno per stabilire con esattezza le cause dell’incidente e verificare se il malore del conducente possa essere confermato come elemento determinante nello svolgimento dei fatti.

