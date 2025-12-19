Ars, via libera alla stabilizzazione di 270 lavoratori dell’ESA

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato, nell’ambito della Finanziaria regionale, una norma che consente la stabilizzazione di 270 lavoratori dell’Ente Sviluppo Agricolo. Il provvedimento interviene su una vertenza aperta da anni e riguarda personale impegnato in attività connesse alla tutela del territorio e al supporto del comparto agricolo.

Sull’approvazione è intervenuto il deputato regionale Calogero Leanza, del Partito Democratico, che ha evidenziato la portata del provvedimento sotto il profilo occupazionale e sociale. «Con l’approvazione della norma inserita nella Finanziaria regionale che consente la stabilizzazione di 270 lavoratori dell’Ente Sviluppo Agricolo, l’Assemblea Regionale Siciliana fa un passo decisivo per chiudere una vertenza storica e dà una risposta finalmente seria a centinaia di famiglie», ha dichiarato.

Leanza ha inoltre richiamato il lavoro svolto nel corso dell’iter parlamentare, soffermandosi sul contributo offerto durante l’esame in Commissione e in Aula. «Questo risultato è stato possibile anche grazie al lavoro svolto nel corso dell’iter parlamentare e all’atteggiamento ancora una volta responsabile dell’opposizione, che ha contribuito alla costruzione della norma in Commissione e in Aula, anche con il voto», ha affermato, sottolineando il ruolo del Partito Democratico nel sostenere misure legate ai diritti dei lavoratori e alla salvaguardia del territorio.

Nel suo intervento, il parlamentare ha ricordato le funzioni svolte dal personale dell’ESA. «I lavoratori dell’ESA svolgono da anni un ruolo fondamentale nella manutenzione delle strade rurali, dei corsi d’acqua e nella prevenzione del dissesto idrogeologico», ha aggiunto, indicando nella stabilizzazione un rafforzamento di un servizio pubblico ritenuto strategico per l’agricoltura siciliana e per le aree interne dell’Isola.

