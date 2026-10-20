Autotrasporto, revocato il fermo in Sicilia. Schifani ringrazia Salvini

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso soddisfazione per la decisione degli autotrasportatori siciliani di revocare il fermo dei servizi, scongiurando le possibili ripercussioni sull’economia dell’Isola e sulla distribuzione delle merci.

La decisione arriva dopo il confronto avviato per affrontare le problematiche del settore, che nei giorni scorsi avevano portato alla mobilitazione degli operatori dell’autotrasporto.

«Ringrazio il ministro Matteo Salvini, con il quale avevo avuto un’interlocuzione nei giorni scorsi proprio per sollecitare una soluzione alla vertenza», ha dichiarato Schifani, sottolineando l’esito positivo del confronto istituzionale.

Il presidente della Regione ha inoltre auspicato che le questioni ancora irrisolte possano trovare una risposta in tempi brevi, confermando l’impegno dell’amministrazione regionale a sostegno della categoria.

«Da parte nostra, abbiamo già previsto ulteriori risorse per il settore nel disegno di legge sulle variazioni di bilancio attualmente all’esame dell’Ars», ha precisato Schifani, ribadendo l’attenzione del governo regionale nei confronti di un comparto considerato strategico per l’economia siciliana.

Le risorse annunciate dalla Regione sono dunque inserite nel provvedimento finanziario ancora all’esame dell’Assemblea regionale siciliana, mentre resta aperto il confronto sulle ulteriori richieste avanzate dagli operatori del settore.

👁 Articolo letto 84 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.

⭐ Segui CanaleSicilia su Google