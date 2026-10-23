Autotrasporto, 105 milioni dal Governo per fermare la protesta

Il Governo ha approvato un decreto-legge che stanzia complessivamente 175 milioni di euro per autotrasporto, agricoltura e pesca. Al settore dei trasporti sono destinati 105 milioni, con l’obiettivo di sostenere le imprese e favorire la cessazione dei blocchi stradali. Il provvedimento rinvia inoltre al primo gennaio 2027 l’introduzione della tassa sui piccoli pacchi.

«Il governo ascolta chi manifesta pacificamente», ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riferendosi alle proteste degli autotrasportatori. La premier ha tuttavia denunciato episodi di intimidazione nei confronti di conducenti intenzionati a proseguire l’attività lavorativa, tra cui minacce e danneggiamenti ai mezzi. Meloni ha ribadito che l’esecutivo intende garantire la libera circolazione delle merci, anche attraverso gli strumenti previsti dalla normativa sul blocco stradale. Non viene esclusa la possibilità di ricorrere alla precettazione.

La situazione sta progressivamente tornando alla normalità in Sicilia, Puglia, Basilicata, Molise e Calabria. Persistono invece alcune proteste in Campania, dove a Napoli un corteo di camion ha ostacolato l’uscita delle autocisterne di carburante, provocando difficoltà negli approvvigionamenti di benzina e gasolio. Rimangono inoltre attivi alcuni presidi nei pressi dei caselli autostradali.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso soddisfazione per le misure adottate. Tra gli interventi annunciati figurano la ripartizione dei maggiori costi del carburante anche sui committenti e la sospensione, fino a marzo 2027, dei pagamenti relativi ai contratti di leasing in corso per gli autotrasportatori interessati.

Nel dettaglio, il decreto prevede ulteriori 45,2 milioni di euro per il credito d’imposta sul gasolio relativo alle spese sostenute tra marzo e agosto 2026. Secondo quanto comunicato dal viceministro Edoardo Rixi, le risorse complessive per questa agevolazione passano da 430 a circa 480 milioni di euro. Altri 60 milioni sono destinati alle spese sostenute dal primo settembre al 5 ottobre 2026.

Rixi ha inoltre precisato che i pagamenti sono già iniziati e che le prime 2.000 imprese riceveranno i crediti d’imposta nel proprio cassetto fiscale entro la prossima settimana. Complessivamente, gli interventi relativi al periodo fino ad agosto interesseranno 32.000 imprese. Una nuova finestra per le richieste riguardanti ottobre sarà aperta a novembre.

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