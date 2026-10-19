Patti, il piccolo Andrea torna a casa, la gioia della famiglia

È tornato a casa Andrea, il bambino di cinque anni rimasto gravemente ferito il 3 ottobre dopo una caduta da una pedana nella piazzetta dei Marinoti, a Patti Marina. Dopo circa due settimane di ricovero al Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa, il piccolo è stato dimesso.

Ad annunciarlo sono stati i genitori attraverso un messaggio pubblicato sui social: «Abbiamo vinto la nostra battaglia più grande. Oggi torniamo a casa». Parole che accompagnano il racconto dei giorni trascorsi in ospedale, segnati dalla preoccupazione per le condizioni del figlio.

La madre ha ricordato l’attesa davanti alla porta del reparto, nella speranza di poter trascorrere anche soltanto cinque minuti accanto ad Andrea. Momenti affrontati stringendo una piccola croce di Medjugorje e affidandosi alla preghiera.

Nel messaggio, la famiglia ha ringraziato medici, infermieri e personale sanitario del Policlinico messinese per la professionalità e l’umanità dimostrate. Un ringraziamento è stato rivolto anche alle numerose persone che, da tutta Italia, hanno inviato messaggi di solidarietà e vicinanza.

«Daremo un valore nuovo a ogni abbraccio, a ogni risata, a ogni capriccio», hanno scritto i genitori, sottolineando il significato assunto dai piccoli gesti quotidiani dopo l’esperienza vissuta.

Resta aperta l’inchiesta sull’incidente. La struttura modulare, utilizzata per le premiazioni del Tindari Rally e successivamente rimasta nella piazza, è stata sequestrata. Quattro persone risultano indagate per lesioni personali colpose gravi, tra cui il sindaco di Patti. Gli accertamenti dovranno chiarire eventuali responsabilità legate alla presenza della pedana e delle rampe di accesso nell’area pubblica.

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