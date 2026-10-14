“La Sicilia fa Scuola”  studenti e docenti protagonisti a Palermo

Palermo ospita il ritorno degli Stati Generali dell’Istruzione, a 25 anni dall’ultima edizione. La manifestazione regionale “La Sicilia fa Scuola” si svolge il 14 e 15 ottobre ai Cantieri culturali alla Zisa, con la partecipazione di oltre duecento istituti scolastici provenienti da tutta l’Isola.

L’iniziativa riunisce studenti, insegnanti, dirigenti scolastici e ricercatori per un confronto sui risultati raggiunti dal sistema educativo siciliano, sulle criticità attuali e sulle prospettive future dell’istruzione. Sono trenta gli stand espositivi allestiti negli spazi della manifestazione.

L’evento è promosso dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e con INDIRE, l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa.

La giornata inaugurale ha registrato la presenza di centinaia di studenti, accompagnati dai rispettivi docenti, insieme a dirigenti scolastici e rappresentanti del mondo della ricerca. Le delegazioni arrivano dalle diverse province siciliane, comprese le realtà scolastiche dei territori più distanti dai principali centri urbani.

Al centro della manifestazione il confronto sul futuro della scuola siciliana, attraverso la condivisione delle esperienze maturate negli istituti e l’analisi delle esigenze del settore educativo.

I lavori proseguiranno giovedì 15 ottobre, nella seconda giornata degli Stati Generali, dedicata all’approfondimento dei temi legati all’istruzione e all’innovazione didattica.

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