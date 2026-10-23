Incidente mortale a Capo d’Orlando, perde la vita un diciottenne

Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Capo d’Orlando, nella zona di San Gregorio, lungo la strada statale 113, all’altezza del viadotto Antinori. Nell’impatto è rimasto gravemente ferito anche un giovane di 20 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale di Patti.

L’incidente si è verificato intorno alle 4 del mattino e ha coinvolto uno scooter sul quale viaggiavano i due giovani. Secondo una prima ricostruzione, il conducente, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, provocando una violenta caduta sull’asfalto.

Le conseguenze sono state fatali per il diciottenne che si trovava alla guida. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per il giovane non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Il passeggero, un ventenne, ha riportato fratture multiple ed è stato soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale «Barone Romeo» di Patti, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi tecnici necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Presente anche il magistrato di turno.

Gli accertamenti proseguono per chiarire le circostanze che hanno determinato la perdita di controllo dello scooter. Gli elementi raccolti saranno trasmessi alla Procura competente per gli adempimenti previsti.

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