Il 18 ottobre 1954 la radio diventa tascabile: nasce la Regency TR-1
ACCADDE OGGI – Il 18 ottobre 1954 viene annunciata negli Stati Uniti la Regency TR-1, considerata la prima radio a transistor tascabile prodotta commercialmente. Un apparecchio destinato a modificare profondamente il rapporto tra le persone e l’ascolto radiofonico, fino ad allora legato soprattutto a dispositivi ingombranti e alimentati dalla rete elettrica.
La TR-1 nasce dalla collaborazione tra Texas Instruments e Industrial Development Engineering Associates (I.D.E.A.), azienda dell’Indiana che commercializza il prodotto con il marchio Regency. Il dispositivo utilizza quattro transistor al posto delle tradizionali valvole termoioniche, consentendo una notevole riduzione delle dimensioni e dei consumi.
Alta circa 13 centimetri, la radio pesa poco più di 300 grammi, batteria compresa, ed è alimentata da una pila da 22,5 volt. Il prezzo di vendita viene fissato a 49,95 dollari, una cifra considerevole per l’epoca. Le prime unità raggiungono il mercato nel novembre dello stesso anno.
La Regency TR-1 non offre una qualità sonora paragonabile a quella delle radio domestiche, ma introduce una possibilità fino ad allora poco diffusa: ascoltare programmi e musica portando l’apparecchio con sé, senza dipendere da una presa elettrica.
L’arrivo della radio tascabile contribuisce alla diffusione dell’ascolto individuale, soprattutto tra i giovani, accompagnando negli anni successivi l’affermazione del rock and roll. Il suo successo apre inoltre la strada alla progressiva miniaturizzazione dell’elettronica di consumo.
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