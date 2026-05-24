Accise sul gasolio dimezzate: pieno più caro per gli automobilisti

Riduzione dell’agevolazione sulle accise per il gasolio: da oggi lo sconto applicato passa da 20 a 10 centesimi al litro. Una misura che, secondo le stime delle associazioni dei consumatori, comporterà un aumento medio di circa 6,1 euro per ogni pieno effettuato dagli automobilisti che utilizzano vetture diesel.

L’effetto previsto si rifletterà sui prezzi alla pompa, con il costo del gasolio in modalità self che potrebbe attestarsi intorno ai 2,09 euro al litro e raggiungere una media di 2,18 euro al litro lungo la rete autostradale. Sullo sfondo resta anche il tema legato alla disponibilità delle scorte energetiche.

Secondo il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, il precedente taglio delle accise era stato introdotto in una fase di forte incremento dei prezzi internazionali. “Tra il 27 febbraio e il 13 aprile il prezzo industriale del diesel è aumentato di 52 centesimi al litro e questo rendeva coerente una riduzione di 20 centesimi dell’accisa”, ha dichiarato all’Ansa. Successivamente, il calo di circa 15 centesimi registrato fino alla scorsa settimana avrebbe giustificato una revisione dello sconto.

Tabarelli ha inoltre evidenziato la necessità di mantenere “un segnale di scarsità” per limitare i consumi di carburante in una fase caratterizzata da tensioni sul fronte energetico.

Al 23 maggio il prezzo medio nazionale in modalità self risultava pari a 1,967 euro al litro per la benzina e 1,979 euro per il gasolio; in autostrada i valori medi erano rispettivamente di 2,055 e 2,065 euro al litro.

Le associazioni dei consumatori contestano la decisione del Consiglio dei ministri, valida fino al 6 giugno, sostenendo che il provvedimento riporterà l’Italia tra i Paesi europei con il diesel più costoso. Il Coordinamento delle associazioni per la tutela dei consumatori segnala che lo sconto effettivo sul gasolio scenderà a 12,2 centesimi al litro. Critiche anche da Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, e da Riccardo Verona, presidente An.bti Confcommercio.

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