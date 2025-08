Taormina, carenza infermieristica al PSG: diffida sindacale all’Asp

Il Pronto Soccorso Generale del presidio ospedaliero di Taormina versa in condizioni operative critiche per carenza di infermieri. Lo segnala in una diffida la Uil-Fpl di Messina, con una nota firmata dal segretario generale Livio Andronico, dal segretario aziendale Giovanni Caminiti e dai rappresentanti Rsu Giuseppe Bartolotta e Santino Lambreschi, indirizzata ai vertici dell’Asp di Messina.

Nel documento si richiama l’attenzione sulla riduzione della dotazione rispetto alla pianta organica originaria di 28 unità: attualmente sono operative 22 infermiere, di cui una con funzioni di coordinamento. La situazione si è aggravata con il trasferimento di due infermieri dal 7 luglio e di un terzo dal 1° agosto, senza alcuna sostituzione. L’organizzazione sindacale denuncia che, nonostante ripetute segnalazioni, l’amministrazione non ha adottato interventi correttivi, definendo il comportamento “omissivo” e la gestione “palesemente fallimentare”.

Il personale rimasto è costretto a turni doppi, a coprire assenze per ferie, malattia e altri istituti, e a garantire reperibilità diurna per trasporti protetti, senza che vengano concesse ferie previste per il periodo di maggiore afflusso estivo. Si evidenziano “evidenti sintomi di burnout e disagio psicofisico” tra gli operatori. Anche il responsabile dell’UOC MCAU avrebbe segnalato i disagi, senza ricevere risposte concrete.

La Uil-Fpl diffida l’amministrazione a intervenire immediatamente per reintegrare la dotazione, sostituire i trasferiti, sospendere l’uso improprio del personale e adottare misure per tutelare il benessere e la salute degli operatori, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e della normativa sull’orario di lavoro.

👁 Articolo letto 291 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.