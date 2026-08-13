Brolo, scontro politico sull’accordo urbanistico di via Carrubera

Si apre a Brolo il confronto sul futuro dell’area di via Carrubera, nei pressi della villa comunale, dopo l’approvazione da parte della Giunta di un accordo con i proprietari di un terreno di circa 2.350 metri quadrati. L’intesa prevede il passaggio urbanistico da “zona bianca”, destinata a verde pubblico, a zona “B1” di completamento residenziale.

In base all’accordo, circa 1.350 metri quadrati resteranno ai privati per la costruzione di un edificio di tre piani destinato ad attività commerciali e unità abitative, mentre 1.000 metri quadrati saranno ceduti gratuitamente al Comune per uno spazio di fruizione pubblica.

L’ex sindaco Irene Ricciardello ha richiamato una precedente ipotesi urbanistica avanzata durante la propria amministrazione, successivamente ritirata dopo le contestazioni e l’interessamento della Procura. «Come mai ciò che ieri veniva definito una vergogna inaudita oggi sembra essere diventato, quasi nel silenzio generale, un accordo di interesse pubblico?», ha dichiarato.

Critica anche la consigliera di opposizione Maria Vittoria Cipriano, che propone per il cosiddetto triangolo di via Carrubera una riqualificazione caratterizzata da verde, arredi, servizi e spazi pubblici. L’ex sindaco Salvo Messina ha invece espresso rammarico per la possibilità che l’area non rimanga interamente pubblica.

Il sindaco Giuseppe Laccoto respinge le contestazioni, definendole «allarmismo ingiustificato». Secondo il primo cittadino, l’accordo consentirà di acquisire gratuitamente 1.000 metri quadrati utili al completamento dell’isola pedonale. Il fabbricato occuperà meno del 30% della superficie complessiva e avrà, rispetto all’ipotesi del 2019, una cubatura dimezzata. Laccoto sostiene inoltre che l’intesa permetterà di definire transattivamente una questione potenzialmente rilevante per la stabilità delle casse comunali.

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