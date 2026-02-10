Taormina, spinge la moglie dal balcone: arrestato 29enne

Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Taormina nei confronti di un uomo di 29 anni, di origini marocchine, accusato di maltrattamenti in famiglia e tentato femminicidio. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura, al termine di un’attività investigativa che ha ricostruito un contesto di violenze reiterate ai danni della moglie.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna sarebbe stata sottoposta nel tempo a minacce, percosse e continue vessazioni, tali da determinare una condizione di costante soggezione psicologica. Gli inquirenti hanno inoltre accertato che parte degli episodi contestati si sarebbe verificata durante la gravidanza della vittima, circostanza ritenuta particolarmente rilevante ai fini della valutazione della gravità dei fatti.

L’episodio più grave risale al 22 gennaio scorso, quando l’uomo avrebbe spinto la moglie da un balcone di un’abitazione a Taormina, da un’altezza di circa tre metri, provocandole gravi lesioni. Gli accertamenti effettuati, insieme alle testimonianze raccolte, hanno evidenziato un quadro ritenuto compatibile con un concreto pericolo di reiterazione delle condotte violente.

Nel periodo successivo ai fatti, il 29enne si era trasferito a Palermo, dove risiedeva temporaneamente presso alcuni familiari a seguito della crisi coniugale. Qui è stato rintracciato dai carabinieri e condotto presso la casa circondariale “Pagliarelli”, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

