Un Parco geologico nei Nebrodi, avanti il progetto dell’Ente

Prosegue il percorso avviato dall’Ente Parco dei Nebrodi per l’istituzione del Parco geologico dei Nebrodi, progetto che prevede, in una fase successiva, la candidatura al riconoscimento di GeoPark Global Unesco.

L’area protetta, il cui Ente ha sede legale a Caronia, si estende per oltre 86 mila ettari e comprende un patrimonio geologico che conserva testimonianze relative a milioni di anni di storia della Terra. Il progetto punta a integrare gli aspetti geologici con le caratteristiche naturalistiche e culturali del territorio, prevedendo il coinvolgimento delle comunità locali e lo sviluppo di iniziative legate al turismo sostenibile.

Un primo passaggio risale al 2017, quando l’Ente Parco ha sottoscritto una convenzione con la Sigea-Aps. La collaborazione ha consentito di avviare attività di censimento, catalogazione e divulgazione del patrimonio geologico, accompagnate dalla produzione di materiale scientifico e dall’organizzazione di appuntamenti informativi.

Nell’ambito delle iniziative programmate, il Comitato esecutivo dell’Ente, presieduto da Domenico Barbuzza, ha disposto l’organizzazione del seminario “Il Geoparco dei Nebrodi”, in calendario il prossimo 2 ottobre alle 15.30 al Castello Branciforti di Raccuja.

All’incontro è prevista la presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo scientifico e degli ordini professionali. La partecipazione ai lavori consentirà inoltre di ottenere crediti formativi riconosciuti dai rispettivi Ordini e Collegi professionali.

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