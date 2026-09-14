Messina, rafforzati gli organici della Polizia con 43 operatori

Sono 43 i nuovi operatori della Polizia di Stato destinati alla Questura di Messina e ai Commissariati di Pubblica Sicurezza presenti sul territorio provinciale. Le nuove assegnazioni, disposte dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, consentiranno di incrementare gli organici e rafforzare in particolare i servizi dedicati alla prevenzione e al controllo del territorio.

Il personale comprende Agenti e Assistenti della Polizia di Stato provenienti da diverse sedi italiane. A partire da oggi, i nuovi operatori saranno inseriti nelle varie articolazioni territoriali, sulla base delle esigenze operative individuate.

La distribuzione prevede l’impiego di 21 unità negli uffici della Questura di Messina, mentre altri 22 operatori saranno destinati ai Commissariati di Pubblica Sicurezza dislocati lungo le aree ionica e tirrenica della provincia. Il potenziamento riguarderà quindi sia il capoluogo sia i presidi presenti sul territorio provinciale.

I nuovi Agenti e Assistenti sono stati accolti in mattinata dal questore di Messina, La Rosa, prima dell’assegnazione ai rispettivi uffici e servizi. Il personale entrerà così nelle diverse articolazioni della Polizia di Stato operanti nel territorio peloritano.

L’arrivo delle 43 nuove unità rientra nel rafforzamento degli organici disposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e permetterà di incrementare la presenza degli operatori nei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e vigilanza sul territorio.

👁 Articolo letto 251 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.