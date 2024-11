Impegnati 100 agenti nel Maxi Blitz Antidroga a Messina, 24 arresti

Dalle prime ore di oggi, cento agenti della Polizia di Stato sono impegnati in una vasta operazione per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Messina. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Messina, mira all’arresto di ventiquattro persone sospettate di far parte di una rete di associazioni criminali, coinvolte nel traffico e nella distribuzione al dettaglio di sostanze stupefacenti.

I destinatari delle misure cautelari sono accusati di associazione per delinquere con finalità legate alla detenzione, traffico e spaccio di droghe, in particolare cocaina, crack e marijuana. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Messina, hanno portato alla luce l’esistenza di tre gruppi criminali operativi nel quartiere Santa Lucia sopra Contesse.

Le organizzazioni, secondo quanto emerso, utilizzavano un edificio costruito abusivamente come base per le attività di spaccio. Il manufatto, situato all’interno della stessa area, era dotato di un sofisticato sistema di videosorveglianza, installato per monitorare la zona e prevenire l’intervento delle forze dell’ordine.

L’operazione odierna rappresenta un ulteriore sviluppo delle attività investigative della Direzione Distrettuale Antimafia volte a contrastare la criminalità organizzata locale. Le autorità hanno inoltre sottolineato che l’attività di sorveglianza costante e la raccolta di elementi probatori sono stati determinanti per l’esecuzione di questi arresti.

