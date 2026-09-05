Schlein attacca: «Dopo quattro anni gli italiani stanno peggio»

Le opposizioni contestano il bilancio dei quattro anni del Governo guidato da Giorgia Meloni, mentre a Bari il centrodestra celebra il record di durata dell’esecutivo. Al centro delle critiche la situazione economica e sociale e la vertenza legata all’ex Ilva di Taranto.

La segretaria del Pd Elly Schlein ha richiamato l’attenzione sulle «2.500 lettere di licenziamento» destinate ai lavoratori dell’indotto dell’ex Ilva. «La realtà è che dopo questi quattro anni di Governo Meloni gli italiani stanno peggio», ha dichiarato, citando il costo dell’energia, il livello dei salari, i prezzi dei carburanti e l’aumento del 30% del carrello della spesa.

Critiche anche dal leader di Avs Angelo Bonelli, secondo il quale, mentre Meloni festeggia, «gli italiani pagano il conto» delle politiche economiche e sociali dell’esecutivo. Bonelli ha indicato, tra gli altri elementi, stipendi, costi energetici, pressione fiscale, povertà e la rinuncia alle cure sanitarie da parte di quasi sei milioni di persone.

Sui social è intervenuto anche Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva ha posto la questione in termini politici: «Ne valeva la pena? Stiamo meglio o peggio di quattro anni fa?».

Nel pomeriggio di ieri, contemporaneamente alla manifestazione di Fratelli d’Italia al porto, a Bari si è svolto anche un corteo contro il Governo. I partecipanti hanno intonato “Bella ciao” e scandito diversi slogan. Gli organizzatori hanno contestato le limitazioni imposte al percorso, terminato nei pressi della Basilica di San Nicola, dove era presente uno schieramento delle forze dell’ordine in assetto antisommossa. La manifestazione si è conclusa senza tensioni.

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