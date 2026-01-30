Ciclone Harry, sopralluogo di Schifani e Salvini a Furci Siculo

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha effettuato un sopralluogo a Furci Siculo, nel Messinese, insieme al vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, nelle aree del lungomare danneggiate dalle mareggiate legate al ciclone Harry. Nel corso della visita, Schifani ha ribadito la disponibilità delle risorse necessarie per affrontare l’emergenza e la volontà di accelerare le procedure di erogazione dei contributi.

«Ringrazio il ministro Salvini per la sua visita. Sull’emergenza ho sempre manifestato serenità riguardo al reperimento dei fondi», ha dichiarato il presidente della Regione, sottolineando che le somme potranno essere garantite attraverso risorse regionali già disponibili. Secondo Schifani, non sarà necessario incidere sui finanziamenti destinati al Ponte sullo Stretto, poiché l’emergenza potrà essere gestita anche mediante la riallocazione dei fondi di sviluppo e coesione, sottraendoli a interventi non realizzabili nei tempi previsti.

Al sopralluogo hanno partecipato, tra gli altri, il prefetto di Messina Cosima Di Stani, l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, il sindaco metropolitano di Messina Federico Basile, il sindaco di Furci Siculo Matteo Francilia, il dirigente generale della Protezione civile regionale Salvo Cocina, parlamentari e amministratori locali dei territori colpiti dal maltempo.

Schifani ha inoltre illustrato le misure già adottate dalla Regione, ricordando lo stanziamento di 90 milioni di euro per le prime emergenze, di cui 23 milioni destinati a un bando per i ristori alle attività commerciali delle aree costiere interessate. «Stiamo facendo di tutto per erogare i primi contributi con procedure semplici», ha affermato, aggiungendo che sono previste esenzioni dal canone per le concessioni demaniali marittime e aiuti ai settori dell’agricoltura e della pesca. Il presidente ha infine annunciato l’istituzione di una cabina di regia per ridurre al minimo gli iter burocratici e accelerare gli interventi.

