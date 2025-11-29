Giovane di 24 anni muore in incidente a Belmonte Mezzagno

Un giovane di 24 anni, Cristian Matteo D’Agostino, è deceduto ieri sera a Belmonte Mezzagno in seguito a un grave incidente stradale avvenuto in via Piersanti Mattarella. Secondo una prima ricostruzione, la vettura sulla quale viaggiava, una Peugeot, avrebbe perso il controllo finendo contro un palo. Le cause dell’impatto sono al momento oggetto di accertamenti da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a estrarre il corpo del giovane dalle lamiere dell’auto.

L’episodio giunge a poche ore di distanza da un altro incidente mortale avvenuto sulla Palermo-Sciacca, dove ieri mattina hanno perso la vita due donne, Valeria Saveria Di Giorgio, 52 anni infermiera e la madre Angelica Ganci di 78 anni, in un frontale che ha richiesto un ampio intervento dei soccorsi e delle Forze dell’Ordine. Le due tragedie hanno riportato l’attenzione sulla frequenza dei sinistri che, negli ultimi giorni, hanno interessato diverse aree della Sicilia.

A Belmonte Mezzagno, in segno di cordoglio per la morte del giovane, è stata annullata la celebrazione prevista per domani relativa all’insediamento di don Filippo Custode come parroco della chiesa del Santissimo Crocifisso.

La comunità locale è rimasta scossa dalla notizia, mentre proseguono le verifiche tecniche utili a chiarire la dinamica dell’incidente e a individuare eventuali elementi che possano aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo.

