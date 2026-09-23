Sala operatoria chiusa al CTO di Palermo, Schillaci chiede tempi certi

La sala operatoria dell’Unità operativa di Odontoiatria e Stomatologia del CTO di Palermo è chiusa dallo scorso luglio per interventi di adeguamento strutturale e manutenzione straordinaria. La sospensione ha determinato lo stop degli interventi programmati che richiedono anestesia generale o sedazione profonda.

Sulla situazione è intervenuta Roberta Schillaci, vicepresidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, che ha presentato un’interrogazione parlamentare chiedendo chiarimenti sui lavori e sui tempi previsti per il ripristino dell’attività.

«La chiusura temporanea della sala operatoria richiede risposte chiare e tempi certi. A essere coinvolti sono soprattutto pazienti fragili, per i quali le cure odontoiatriche in anestesia generale o sedazione profonda possono rappresentare una necessità assistenziale», afferma Schillaci.

La deputata regionale chiede di conoscere la natura degli interventi in corso, la data prevista per il loro completamento e i tempi necessari per la riapertura della sala. Secondo Schillaci, occorre inoltre fornire alle famiglie dei pazienti già inseriti nei percorsi programmati indicazioni sulla riprogrammazione delle prestazioni.

L’esponente del M5S sollecita anche l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, a chiarire se siano state individuate strutture alternative per assicurare la continuità degli interventi. «Il servizio del CTO svolge una funzione specifica per persone che, per le loro condizioni, possono non essere trattabili adeguatamente in un normale studio odontoiatrico», sottolinea Schillaci.

La richiesta rivolta al governo regionale e all’Azienda è quindi di fornire dati, tempi e modalità precise per la ripresa dell’attività, affiancando alla gestione delle urgenze una programmazione per i pazienti già in attesa di intervento.

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