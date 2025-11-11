Palermo in Rosa, la corsa simbolica contro la violenza di genere

Si terrà domenica 23 novembre la nuova edizione di “Palermo in Rosa”, iniziativa ludico-motoria finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza contro le donne e sui femminicidi. L’evento precede di due giorni la Giornata internazionale del 25 novembre e intende richiamare la cittadinanza a una partecipazione attiva su un tema ritenuto centrale nel dibattito sociale. La conferenza stampa di presentazione è prevista lunedì 17 novembre alle ore 10 a Palazzo Palagonia.

L’iniziativa, come spiegato dall’organizzatore Daniele Di Gregoli, nasce con l’obiettivo di «attivare le coscienze di tutti» attraverso una formula non competitiva, aperta a cittadini di qualsiasi età e preparazione fisica. La corsa-camminata si configura infatti come un momento collettivo di testimonianza civile, senza classifiche né elementi agonistici. «La leggerezza della proposta», ha sottolineato Di Gregoli, «non mira a sminuire la gravità del problema, ma a renderlo condiviso».

La partenza e l’arrivo saranno collocati in piazza Verdi, di fronte al Teatro Massimo. Prima dello start è prevista una foto di gruppo sulla scalinata del teatro, destinata a diventare parte integrante della comunicazione dell’evento. Il percorso, lungo circa tre chilometri, attraverserà alcuni luoghi simbolo della città, tra cui il Teatro Politeama e il Grand Hotel et Des Palmes. La partecipazione è gratuita; è possibile acquistare la t-shirt ufficiale presso i punti autorizzati e sul sito palermoinrosa.it.

Alla conferenza stampa interverranno, tra gli altri, il sindaco Roberto Lagalla, rappresentanti istituzionali e del settore turistico-commerciale, oltre alla testimonial Giusi Battaglia. La moderazione sarà affidata a Stefania Petyx.

