CISL FP all’Ars sulla gestione dell’IRCCS Neurolesi Piemonte

La situazione dell’IRCCS Neurolesi Bonino Pulejo-Piemonte è stata esaminata dalla VI Commissione Salute dell’Assemblea Regionale Siciliana nel corso di un’audizione richiesta dalla CISL FP Messina. A seguito delle questioni sollevate dal sindacato, il Dipartimento di Pianificazione Strategica dell’Assessorato regionale alla Salute ha attivato una verifica sulle criticità segnalate.

La CISL FP ha richiamato l’attenzione sulla situazione economico-finanziaria dell’Istituto e su diversi aspetti relativi alla gestione del personale, all’organizzazione delle strutture, ai percorsi assistenziali, alle certificazioni e alla corrispondenza tra l’attività svolta e la programmazione regionale.

«Abbiamo chiesto che si faccia piena luce – afferma la segretaria generale Giovanna Bicchieri – perché non è sufficiente parlare genericamente di crisi finanziaria». Tra i temi sottoposti alla Commissione figurano la Cardiologia riabilitativa e il reparto Hansen, i flussi Sdo, i posti di codice 51, le certificazioni Pac e Paca, l’internal audit, il ricorso ai medici gettonisti e i minutaggi riabilitativi relativi ai codici 56, 28 e 75.

Sul versante finanziario, il sindacato ha segnalato problemi di liquidità, incremento dell’indebitamento e ricorso ad anticipazioni bancarie, compresa una richiesta di circa 19 milioni di euro.

La CISL FP ha inoltre chiesto accertamenti sulle procedure di mobilità interna, sui comandi, sul reclutamento e sulla definizione della dotazione organica. «Al centro deve esserci il paziente e ogni euro pubblico deve essere utilizzato correttamente», sottolinea Bicchieri. Il sindacato ha annunciato che continuerà a fornire agli organi competenti gli elementi ritenuti utili, chiedendo «controlli, trasparenza e responsabilità».

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